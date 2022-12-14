Документы, которые будут подписаны на саммите в Туркменистане, еще больше укрепят наше единство - Эрдоган

БАКУ /Trend/ - Документы, которые будут подписаны на саммите в Туркменистане, еще больше укрепят наше единство.

Как сообщает в среду Trend, об этом, в частности, сказал сегодня Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления на первом трехстороннем саммите глав Азербайджана, Турции и Туркменистана.

По его словам, на первом плане для всего мира, и особенно Европы, сейчас энергетическая безопасность.

Глава государства отметил необходимость начала транспортировки туркменского природного газа на Запад.

"Мы также готовы работать над транспортировкой электроэнергии из Туркменистана и Азербайджана в Турцию", - отметил Эрдоган.

(Перевод: Нубар Кулузаде)