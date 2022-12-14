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В Габале и Авазе будут проводиться курсы для молодежи - Эрдоган

Политика Материалы 14 декабря 2022 13:38 (UTC +04:00)
В Габале и Авазе будут проводиться курсы для молодежи - Эрдоган

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Мы предприняли новый шаг к тому, чтобы молодежь лучше узнала язык, религию, культуру наших стран.

Как сообщает в среду Trend, об этом, в частности, сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления на первом саммите глав Азербайджана, Турции и Туркменистана.

Он отметил, что ежегодно для молодежи будут проводиться курсы в Габале и Авазе.

"Таким образом они узнают и Габалу, и Авазу, у нашей молодежи будет гораздо больше познаний с точки зрения языка, религии, истории", - сказал Эрдоган.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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