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Документы, которые будут подписаны на саммите в Туркменистане, еще больше укрепят наше единство - Эрдоган (Дополнено)

Политика Материалы 14 декабря 2022 13:49 (UTC +04:00)

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Дополнено (первая версия опубликована в 13:25)

БАКУ /Trend/ - Документы, которые будут подписаны на саммите в Туркменистане, еще больше укрепят наше единство.

Как сообщает в среду Trend, об этом, в частности, сказал сегодня Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления на первом трехстороннем саммите глав Азербайджана, Турции и Туркменистана.

По его словам, на первом плане для всего мира, и особенно Европы, сейчас энергетическая безопасность.

Глава государства отметил необходимость начала транспортировки туркменского природного газа на Запад.

"Мы также готовы работать над транспортировкой электроэнергии из Туркменистана и Азербайджана в Турцию", - отметил Эрдоган.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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