Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Несомненно, мы добьемся успеха во всех направлениях, в которых действуем в духе солидарности - Эрдоган

Политика Материалы 14 декабря 2022 13:51 (UTC +04:00)
Несомненно, мы добьемся успеха во всех направлениях, в которых действуем в духе солидарности - Эрдоган

Читайте Trend в

Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Несомненно, мы добьемся успеха во всех направлениях, в которых действуем в духе солидарности.

Как сообщает в среду Trend, об этом, в частности, сказал сегодня Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления на первом трехстороннем саммите глав Азербайджана, Турции и Туркменистана.

"Наша цель - оценить новые возможности, появляющиеся на фоне глобальной и региональной динамики, для обеспечения благополучия наших народов и стабильности региона. Во всех делах, в которых мы действуем в духе солидарности, мы, несомненно, добьемся успеха. Наша Организация тюркских государств чрезвычайно важна в этом отношении. Последним примером этого является Отечественная война Азербайджана, положившая конец 30-летней оккупации Карабаха", - добавил Эрдоган.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

Лента

Лента новостей

Читать все новости