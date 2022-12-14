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Открытие Зангезурского коридора создаст дополнительные возможности - Джейхун Байрамов

Политика Материалы 14 декабря 2022 14:25 (UTC +04:00)
Открытие Зангезурского коридора создаст дополнительные возможности - Джейхун Байрамов

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Открытие Зангезурского коридора создаст дополнительные возможности.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал сегодня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции министров иностранных дел Азербайджана, Турции и Туркменистана.

Глава МИД отметил, что Азербайджан проводит в Карабахе масштабные восстановительно-строительные работы.

"Cчитаем, что проведение восстановительно-строительных работ также открывает хорошие возможности для совместных проектов между нашими странами. В то же время создание в Карабахе транспортно-коммуникационной инфраструктуры, работа по открытию Зангезурского коридора, его полномасштабный запуск приведут к получению дополнительных возможностей в рамках Среднего коридора", - сказал министр.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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