Утверждения о якобы закрытии Азербайджаном дороги Шуша-Лачин не имеют под собой никаких оснований - МИД (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 17:23)

БАКУ /Trend/ - Как и отмечается в заявлении министерства иностранных дел Азербайджана от 13 декабря, утверждения о том, что дорога Шуша-Лачин якобы перекрыта Азербайджаном и в связи с этим может возникнуть гуманитарный кризис, не имеют под собой никаких оснований.

Об этом сказал начальник Управления пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде, отвечая на вопрос представителей местных медиа, сообщает в среду Trend.

В отличие от Армении, которая постоянно препятствует открытию всех транспортно-коммуникационных путей в регионе, азербайджанская сторона в соответствии со своими обязательствами за последние два года реконструировала Лачинскую дорогу и создала условия для ее использования именно в гуманитарных целях, сказал он.

Новость обновляется