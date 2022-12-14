Азербайджанская сторона готова удовлетворить гуманитарные потребности жителей армянского происхождения, проживающих на наших территориях – МИД

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская сторона готова удовлетворить гуманитарные потребности жителей армянского происхождения, проживающих на наших территориях.

Об этом, как сообщает Trend, сказал в среду начальник управления пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

Он отметил, что акция протеста, проводимая представителями гражданского общества Азербайджана и экологическими активистами в течение последних нескольких дней на дороге Шуша-Лачин, является результатом справедливого недовольства азербайджанской общественности незаконной деятельностью в зоне временной ответственности миротворцев, и к этой позиции гражданского общества следует относиться с уважением.

"Целью акции протеста не является закрытие какой-либо дороги, и гражданские транспортные средства могут свободно перемещаться по дороге в любом направлении", - сказал он.

(Перевод: Нубар Кулузаде)