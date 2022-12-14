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Азербайджанская сторона готова удовлетворить гуманитарные потребности жителей армянского происхождения, проживающих на наших территориях – МИД (Дополнено)

Политика Материалы 14 декабря 2022 17:36 (UTC +04:00)

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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Дополнено (первая версия опубликована в 17:26)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская сторона готова удовлетворить гуманитарные потребности жителей армянского происхождения, проживающих на наших территориях.

Об этом, как сообщает Trend, сказал в среду начальник управления пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

Он отметил, что акция протеста, проводимая представителями гражданского общества Азербайджана и экологическими активистами в течение последних нескольких дней на дороге Шуша-Лачин, является результатом справедливого недовольства азербайджанской общественности незаконной деятельностью в зоне временной ответственности миротворцев, и к этой позиции гражданского общества следует относиться с уважением.

"Целью акции протеста не является закрытие какой-либо дороги, и гражданские транспортные средства могут свободно перемещаться по дороге в любом направлении", - сказал он.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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