Утверждения о якобы закрытии Азербайджаном дороги Шуша-Лачин не имеют под собой никаких оснований - МИД (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Как и отмечается в заявлении министерства иностранных дел Азербайджана от 13 декабря, утверждения о том, что дорога Шуша-Лачин якобы перекрыта Азербайджаном и в связи с этим может возникнуть гуманитарный кризис, не имеют под собой никаких оснований.

Об этом сказал начальник Управления пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде, отвечая на вопросы представителей местных медиа, сообщает в среду Trend.

По его словам, в отличие от Армении, которая постоянно препятствует открытию всех транспортно-коммуникационных путей в регионе, азербайджанская сторона в соответствии со своими обязательствами за последние два года реконструировала Лачинскую дорогу и создала условия для ее использования именно в гуманитарных целях.

Гаджизаде отметил, что в целом игнорирование незаконной экономической деятельности, ущерба экологии, разграбления природных ресурсов, осуществляемых в течение последних 30 лет, а также использование Лачинской дороги как для военных провокаций, так и для незаконной экономической деятельности, вопреки пункту 6 трехстороннего заявления, являются показателями предвзятого отношения к данным вопросам. В то же время игнорирование минного террора, совершенного против гражданского населения на территории Азербайджана с использованием Лачинской дороги, вызывает серьезную обеспокоенность. Акция протеста, проводимая в последние дни представителями азербайджанского гражданского общества и экоактивистами на дороге Шуша-Лачин, является отражением справедливого недовольства азербайджанской общественности упомянутыми незаконными действиями, и эту позицию гражданского общества следует уважать. Цель этого протеста не в том, чтобы перекрыть какие-либо дороги, транспорт гражданского назначения может свободно передвигаться в обоих направлениях. Что касается гуманитарной ситуации, то Азербайджан еще раз заявляет, что готов удовлетворить гуманитарные потребности армянских жителей, проживающих на его территориях, сказал он.

(Перевод: Фидан Мустафаева)