Мы поддерживаем Азербайджан в его справедливой борьбе - Мевлют Чавушоглу об акции протеста на Лачинской дороге

БАКУ /Trend/ - Мы поддерживаем Азербайджан и в этой справедливой борьбе.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал сегодня министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу касательно акции протеста на Лачинской дороге, отвечая на вопросы азербайджанских журналистов после саммита Азербайджан-Турция-Туркменистан.

Он отметил, что незаконная добыча и продажа природных ресурсов Азербайджана на территориях временного размещения российских миротворцев противоречит международному праву и означает расхищение богатств Азербайджана. И то, что туда не пропускают, чтобы провести мониторинг, говорит о том, насколько серьезны совершаемые там нарушения.

"Российская сторона должна сотрудничать с Азербайджаном в этом вопросе, а армяне, проживающие на территориях временного размещения российских миротворцев, не должны препятствовать этим мониторингам", - сказал Чавушоглу.

Азербайджан прав и с юридической точки зрения, и с точки зрения справедливого противодействия незаконной деятельности, сказал он.

"Поэтому мы поддерживаем Азербайджан и в этой справедливой борьбе", - добавил Чавушоглу.

(Перевод: Нубар Кулузаде)