Армения должна предпринять искренние шаги в процессе нормализации - Мевлют Чавушоглу

БАКУ /Trend/ - Армения должна предпринять искренние шаги в процессе нормализации.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал сегодня министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, отвечая на вопросы азербайджанских журналистов после саммита Азербайджан-Турция-Туркменистан.

По его словам, Турция продолжает переговоры с Арменией посредством специальных представителей.

Он добавил, что Армения должна искренностью отвечать на искренний подход Азербайджана и Турции.

Чавушоглу также сказал, что Турция и Азербайджан являются союзниками, что закреплено в Шушинской декларации, и совершенно естественным является проведение совместных учений, программ сотрудничества двух союзных стран, и это не направлено против каких-либо других стран.

(Перевод: Нубар Кулузаде)