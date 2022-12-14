Требуем прекращения незаконной экономической деятельности в зоне временной дислокации миротворцев - участник акции протеста

ШУША /Trend/ - Мы требуем прекращения незаконной экономической деятельности на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы.

Об этом сказал в среду командированному в Шушу корреспонденту Trend участник акции протеста на Лачинской дороге Джамиль Гаджиев.

«Мы выражаем протест против того, что 10 декабря азербайджанских специалистов не пустили на территории, где расположены месторождения полезных ископаемых для проведения там мониторинга», - сказал он.

Как отметил Гаджиев, природные ресурсы Азербайджана на этих территориях разграбляются и отправляются в Армению.

«Мы выступаем против незаконной деятельности на наших территориях и требуем ее прекращения»,- добавил он.

Напомним, что представители неправительственных организаций (НПО) Азербайджана проводят в окрестностях города Шуша, у поста российских миротворцев акцию протеста против их отказа в допуске азербайджанских специалистов на территорию для проведения мониторинга, связанного с ситуацией по незаконной эксплуатации азербайджанских месторождений.

Отметим, что по результатам переговоров, проведенных с командованием российского миротворческого контингента 3 и 7 декабря 2022 года, группа специалистов министерства экономики, министерства экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам имущества при министерстве экономики Азербайджана и ЗАО «AzerGold» 10 декабря собиралась приступить к предварительному мониторингу в связи с ситуацией по незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых, а также возникающих экологических и других последствий этого на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент.

Планировались инспекция месторождений полезных ископаемых, в частности золоторудного месторождения Гызылбулаг и медно-молибденового месторождения Демирли, мониторинг по различным направлениям, организация кадастрового учета имущества, оценка потенциального ущерба и рисков для окружающей среды, источников подземных и поверхностных вод. Однако, несмотря на прибытие группы на территории проведения мониторинга в сопровождении российских миротворцев, она столкнулась с провокациями в обоих направлениях. Таким образом, намеченные первоначальный осмотр и мониторинг не состоялись из-за того, что российские миротворцы не только не создали необходимых для этого условий, но и участвовали в умышленном нарушении данного процесса.