Реджеп Тайип Эрдоган: Сотрудничество в контексте Среднего коридора служит общим интересом

БАКУ /Trend/ - Сотрудничество в контексте Среднего коридора, выдвигающегося на первый план как надежный транспортный маршрут, служит нашим общим интересам. Мы дополнили важную часть коридора железнодорожной линией Баку-Тбилиси-Карс.

Как сообщает Trend, об этом заявил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с президентами Азербайджана и Туркменистана в расширенном составе в городе Туркменбаши.

«Сдав в эксплуатацию «Мармарай», мост Явуза Султана Селима, Стамбульский аэропорт, мосты Османа Гази и Чанаккале 1915, мы обеспечили весь транспортный маршрут в направлении Восток-Запад. Общими усилиями и совместной работой мы можем сделать данный маршрут более выгодным, ускорить погранично-пропускные и таможенные процедуры», - сказал Президент Турции.

Подчеркнув, что отмена или сохранение на определенном уровне пошлин за пересечение сухопутных границ для поставщиков из всех трех стран, а также отмена виз или продление их срока и снижение визовых пошлин будут способствовать увеличению торгового оборота, Президент Реджеп Тайип Эрдоган добавил, что планируемые к подписанию документы в транспортной и таможенной сферах станут основой для совместных усилий.