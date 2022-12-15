Посол Великобритании выразил соболезнования в связи с гибелью военнослужащего, подорвавшегося на мине в Кяльбаджаре

БАКУ /Trend/ - Посол Великобритании Фергус Олд поделился публикацией в связи с минным инцидентом в Кяльбаджаре, сообщает в четверг Trend.

"Опечален новостью о том, что вчера в Кяльбаджаре подорвались на минах 8 человек, в результате чего есть раненые и погибший. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибшего. Желаю скорейшего исцеления раненым", - говорится в публикации.

Отметим, что 14 декабря около 18 часов в Военную прокуратуру Кяльбаджарского района поступила информация о том, что в районе села Чираг Кяльбаджарского района 8 человек подорвались на мине. Было установлено, что в районе села Чираг 4 сотрудника компании, занимающейся ремонтно-строительными работами, подорвались на противопехотной мине. Кроме того, стало известно, что подорвались на мине также 4 военнослужащих, направлявшихся на место происшествия. Трое из них получили телесные повреждения различной степени тяжести, один погиб.

(Перевод: Фидан Мустафаева)