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ЕС поддерживает Азербайджан в разминировании освобожденных территорий - Петер Михалко

Политика Материалы 15 декабря 2022 11:31 (UTC +04:00)
ЕС поддерживает Азербайджан в разминировании освобожденных территорий - Петер Михалко

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Айгюн Магеррамова
Айгюн Магеррамова
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БАКУ /Trend/ - ЕС является сторонником Азербайджана в процессе разминирования освобожденных территорий.

Как передает Trend в четверг, об этом сказал Посол ЕС в Азербайджане Петер Михалко в ходе пресс-конференции посвящённой итогам 2022 года.

В ходе выступления Михалко отметил, что ЕС поддерживает Азербайджан в восстановлении Карабаха, что включает также процесс разминирования освобожденных территорий.

"ЕС будет и впредь поддерживать усилия Азербайджана по разминированию, и в будущем мы намерены предпринимать в этом направлении больше усилий", - подчеркнул он.

Михалко выразил сожаление по поводу гибели вчера гражданина Азербайджана, в результате взрыва мины в Кяльбаджаре.

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