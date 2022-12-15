ЕС активно способствует процессу нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией - Посол ЕС

БАКУ /Trend/ - ЕС активно способствует процессу нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Как передает Trend в четверг, об этом сказал Посол ЕС в Азербайджане Петер Михалко в ходе пресс-конференции, посвящённой итогам 2022 года.

"Мы хотим чтобы наши действия приносили позитивные результаты в установлении долгосрочного мира в регионе", - сказал посол ЕС в Азербайджане.

Михалко отметил, что ЕС является одним из самых активных сторонников процесса разминирования в Азербайджане. По его мнению процесс разминирования является важным фактором для восстановления Карабаха и установления безопасности в регионе.

"Мы продолжим помогать Азербайджану в разминировании, и в будущем мы намерены предпринимать в этом направлении больше усилий", - добавил он.