БАКУ/Trend/ - Беглый российский миллиардер армянского происхождения Рубен Варданян давно снискал себе скандальную славу на Западе. Как пишут западные СМИ, десятилетиями Варданян фактически был хабом для отмывания и вывода денег российских олигархов на запад.

Говоря о криминальных схемах Варданяна, нельзя не упомянуть о расследовании, опубликованном в марте 2019 года. Тогда OCCRP (Проект по расследованию коррупции и организованной преступности) выпустил расследование о системе офшорных компаний "Тройки диалог", через которые, как указывают российские СМИ, тайно переводились деньги самым влиятельным людям в России. В 2006-2013 годах по счетам этих компаний прошло более 4,5 миллиарда долларов. Через компании Варданяна из России выводились деньги, в том числе с использованием "криминальных схем". По данным расследования, сеть действовала с 2006 по 2013 годы, и за это время было в целом отмыто и выведено из России около 9 миллиардов долларов. Расследование получило название "Тройка ландромат". Тогда на руках у журналистов оказались порядка 60 тысяч финансовых документов, которые "утекли" из литовского банка Ukio, закрытого в 2013 году. Изучение этих документов и пролило свет на многочисленные схемы и финансовые ухищрения. Так, в созданную "Тройкой диалог" сеть входило по меньшей мере 75 взаимосвязанных офшорных фирм, часть из которых открыла счета в Ukio. "Директорами" многих из этих фирм оказались обычные сезонные рабочие из Армении. Одного из них авторы расследования нашли в Ванадзоре. Подпись 34-летнего Армена Устяна, живущего в крайне тяжелых социально-бытовых условиях, стоит на финансовых документах одного из офшоров "Тройки" на 50 миллионов долларов (!). Авторы расследования нашли нескольких граждан Армении, чьи паспортные данные оказались в руках организаторов "ландромата", а их подписи были попросту сфальсифицированы.

Рубен Варданян не просто использовал какие-то схемы и структуры - он их сам выстроил! В 2022 году Варданян сбежал от западных санкций против России, театрально отказавшись от гражданства и переехав в Карабах, под крыло российских миротворцев. Там Варданян занялся другим незаконным бизнесом: добычей и дальнейшим вывозом азербайджанского золота.

И тут возникает важный вопрос. Варданян вывозит это золото и продает. А КУДА РОССИЙСКИЙ МИЛЛИАРДЕР НАПРАВЛЯЕТ ЭТО ДЕНЬГИ, пользуясь таким прикрытием?

Нелегальная деятельность Варданяна должна стать объектом пристального изучения международными журналистами, расследователями и правоохранителями.

Отдел политики Trend