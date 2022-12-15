Обсуждены вопросы военного сотрудничества Азербайджана с Кореей (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с делегацией во главе с членом Национальной ассамблеи Республики Корея Ли Хунсеунгом.

Об этом сообщили в четверг Trend в министерстве обороны Азербайджана.

Поприветствовав гостей, министр отметил, что высоко ценит достижения в рамках военного сотрудничества с Кореей.

Генерал-полковник З.Гасанов проинформировал корейскую делегацию о том, что в результате разрыва мины, заложенной армянскими вооруженными формированиями в селе Чираг Кяльбаджарского района без какой-либо военной надобности, а лишь в целях причинения человеческих жертв, стал шехидом один военнослужащий, 7 человек, 4 из которых гражданские лица, получили ранения.

На встрече также состоялся обстоятельный обмен мнениями о перспективах развития сотрудничества в военной, военно-технической, военно-образовательной и других областях, были обсуждены вопросы региональной безопасности и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

(Перевод: Фидан Мустафаева)