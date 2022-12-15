Состоялся телефонный разговор главы МИД Азербайджана с новым министром иностранных дел Беларуси (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - 15 декабря 2022 года состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Беларуси Сергеем Алейником, сообщает в четверг Trend со ссылкой на МИД Азербайджана.

Министр Джейхун Байрамов поздравил коллегу с новым назначением и пожелал успехов в дальнейшей деятельности.

В ходе телефонного разговора стороны с удовлетворением отметили высокий уровень многомерных отношений между Азербайджаном и Беларусью, обсудили перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений.

Сергей Алейник подчеркнул стратегический диалог и сотрудничество между Азербайджаном и Беларусью. Была отмечена постоянная поддержка Беларусью мира и стабильности в нашем регионе.

В ходе телефонного разговора также были обсуждены другие двусторонние и региональные вопросы, представляющие взаимный интерес. Министр Джейхун Байрамов пригласил министра иностранных дел Беларуси посетить с визитом Азербайджан.

(Перевод: Фидан Мустафаева)