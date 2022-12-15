«Лачинская дорога – дорога мира» - акция азербайджанцев набирает обороты (ВИДЕО)

ШУША /Trend/ - Мирная акция протеста азербайджанцев на территории, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент, набирает обороты, сообщает в четверг командированный в Шушу корреспондент Trend.

«Лачинская дорога - дорога мира!» скандируют участники акции, выступая против использования этого маршрута в негуманитарных целях.

Армянские СМИ распространяют фейковые новости о том, что азербайджанцы якобы перекрыли Лачинскую дорогу и не пропускают машины снабжения. Но буквально вчера по этой самой дороге проехали беспрепятственно две машины снабжения российских миротворцев, что в очередной раз показывает, что такие утверждения не имеют под собой никаких оснований.

Армяне, проживающие в Карабахе, должны знать, кто на самом деле является их врагом. Когда-то кочаряновско-саргсяновская мафия фактически удерживала армян Карабаха в заложниках, используя их как инструмент, чтобы наживаться, разграбляя азербайджанские земли, и заниматься террором. А сейчас аналогичным образом ведет себя тандем Арутюнян-Варданян. Они препятствуют гуманитарному проезду. Варданян признал, что делает это намеренно.

Мирные жители армянского происхождения, проживающие в Карабахе, должны знать, что их враги не государство и народ Азербайджана, их врагами и палачами являются Рубен Варданян и Араик Арутюнян, которые хотят восстановить режим военной диктатуры в Карабахе.