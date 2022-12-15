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МИД Азербайджана проводит брифинг для дипкорпуса в связи с последней ситуацией на Лачинской дороге

Политика Материалы 15 декабря 2022 17:21 (UTC +04:00)
МИД Азербайджана проводит брифинг для дипкорпуса в связи с последней ситуацией на Лачинской дороге

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - В связи с создавшейся в последние дни ситуацией на Лачинской дороге в Министерстве иностранных дел Азербайджана проводится брифинг для дипломатического корпуса и аккредитованных в Азербайджане военных атташе, с участием министра Джейхуна Байрамова.

Как сообщает в четверг Trend, Джейхун Байрамов сообщил журналистам, что будет информировать представителей дипломатического корпуса о последних событиях и развитии ситуации. Он также заявил, что распространяется дезинформация о реальной ситуации на месте.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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