Премьер-министр Али Асадов встретился в Тбилиси с Председателем Парламента Грузии Шалвой Папуашвили (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - 15 декабря находящийся в Тбилиси с официальным визитом премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов встретился с Председателем Парламента Грузии Шалвой Папуашвили, передает Trend со ссылкой на Кабмин Азербайджана.

На встрече было подчеркнуто, что дружественные отношения между Азербайджаном и Грузией успешно развиваются в различных сферах, в том числе политической, торгово-экономической, энергетической, транспортной и культурно-гуманитарной.

Отмечена важная роль парламентов в развитии отношений между Азербайджаном и Грузией, выражено удовлетворение тесными контактами групп дружбы в законодательных органах обеих стран.

В ходе встречи был проведен обмен мнениями о перспективах двусторонних отношений и других вопросах, представляющих взаимный интерес.

Премьер-министр Азербайджанской Республики оставил запись в книге почетных гостей Парламента Грузии.