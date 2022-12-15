На акции протеста и речи нет о закрытии дороги - Джейхун Байрамов

БАКУ /Trend/ - На акции протеста и речи нет о закрытии дороги.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал сегодня журналистам министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, говоря о мирной акции протеста азербайджанцев в зоне временной ответственности российских миротворцев.

Он отметил, что вчерашние события тому подтверждение.

"Участники акции, объявив контакты, по которым с ними можно связаться, отметили, что могут оказать помощь в гуманитарных целях проживающему на этой территории армянскому населению”, - сказал министр.

(Перевод: Нубар Кулузаде)