Азербайджанская сторона всегда была открыта к диалогу - министр (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Азербайджанская сторона всегда была открыта к диалогу.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал сегодня журналистам министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

Он отметил, что стороной, продвигающей диалог, был Азербайджан.

"Открытость Азербайджана к диалогу еще раз свидетельствует о поддержке решения вопросов в условиях сотрудничества. Этот подход Азербайджан продемонстрировал и ранее. В процессе строительства дороги, являющейся альтернативой Лачинской дороге, были контакты с местным армянским населением и учтен ряд их просьб”, - добавил министр.

(Перевод: Нубар Кулузаде)