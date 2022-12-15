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Азербайджанская сторона всегда была открыта к диалогу - министр (Дополнено)

Политика Материалы 15 декабря 2022 18:37 (UTC +04:00)

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Дополнено (первая версия опубликована в 18:29)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская сторона всегда была открыта к диалогу.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал сегодня журналистам министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

Он отметил, что стороной, продвигающей диалог, был Азербайджан.

"Открытость Азербайджана к диалогу еще раз свидетельствует о поддержке решения вопросов в условиях сотрудничества. Этот подход Азербайджан продемонстрировал и ранее. В процессе строительства дороги, являющейся альтернативой Лачинской дороге, были контакты с местным армянским населением и учтен ряд их просьб”, - добавил министр.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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