Азербайджанцы пытаются решить проблему абсолютно мирным протестом – участник акции в зоне временной ответственности миротворцев (ВИДЕО)

ШУША /Trend/ - Азербайджанцы пытаются решить проблему абсолютно мирным протестом.

Об этом сказал в четверг командированному в Шушу корреспонденту Trend генеральный секретарь Федерации альпинизма Азербайджана Исрафил Ашурлы, который приехал поддержать участников акции протеста в зоне временной ответственности российского миротворческого контингента в Карабахе.

«Я приехал сюда, потому что считаю своим гражданским долгом выразить свою позицию касательно происходящих в зоне временной ответственности российских миротворцев событий. Вместе со мной сюда приехали мои друзья-альпинисты также выразить свое мнение. Я рад, что у нас сформировалось общество, готовое выразить свою гражданскую позицию. Здесь первую скрипку играют не военные, а студенты вузов, люди абсолютно мирных профессий, представители экологических служб. Это не может не радовать. Это называется эффектом «мягкой» силы, когда люди гражданских профессий приходят в зону, где, как правило, ожидается, что могут быть какие-то столкновения, и пытаются решить проблему абсолютно мирным протестом», - сказал он.

Напомним, что представители неправительственных организаций (НПО) Азербайджана проводят в окрестностях города Шуша, у поста российских миротворцев акцию протеста против их отказа в допуске азербайджанских специалистов на территорию для проведения мониторинга, связанного с ситуацией по незаконной эксплуатации азербайджанских месторождений.

Отметим, что по результатам переговоров, проведенных с командованием российского миротворческого контингента 3 и 7 декабря 2022 года, группа специалистов Министерства экономики, Министерства экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам имущества при Министерстве экономики Азербайджана и ЗАО «AzerGold» 10 декабря собиралась приступить к предварительному мониторингу в связи с ситуацией по незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых, а также возникающих экологических и других последствий этого на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент. Планировались инспекции месторождений полезных ископаемых, в частности золоторудного месторождения Гызылбулаг и медно-молибденового месторождения Демирли, мониторинг по различным направлениям, организация кадастрового учета имущества, оценка потенциального ущерба и рисков для окружающей среды, источников подземных и поверхностных вод. Однако, несмотря на прибытие группы на территории проведения мониторинга в сопровождении российских миротворцев, она столкнулась с провокациями в обоих направлениях. Таким образом, намеченные первоначальный осмотр и мониторинг не состоялись из-за того, что российские миротворцы не только не создали необходимых для этого условий, но и участвовали в умышленном нарушении данного процесса.