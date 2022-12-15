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Глава МИД Азербайджана прокомментировал утверждения об отключении газа на подконтрольных миротворцам территориях (Дополнено)

Политика Материалы 15 декабря 2022 19:06 (UTC +04:00)

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Дополнено (первая версия опубликована в 18:52)

БАКУ /Trend/ - Утверждения о якобы отключении Азербайджаном подачи природного газа на территории временной дислокации российских миротворцев являются фейком.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал сегодня журналистам министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

Он отметил, что если есть проблема, она должна быть изучена и решена.

"Азербайджанская сторона не создавала каких-либо проблем. В других наших районах из-за суровых погодных условий также возникли сбои в газоснабжении. Это не новый случай. Если бы была связь между местным населением и государственными структурами, вопрос был бы своевременно решен. Сейчас они избегают контакта с азербайджанской стороной, чтобы усилить драматизм”, - подчеркнул министр.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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