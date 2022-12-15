Награждена группа сотрудников МЧС Азербайджана - Распоряжение (Дополнено)

Дополнено (первая версия опубликована в 19:13)

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении сотрудников министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана за отличие при исполнении служебных обязанностей.

Согласно распоряжению, награждены следующие лица:

медалью «За отвагу»

Гейдаров Сулейман Вагиф оглу – майор

медалью «За воинские заслуги»

Фейзиев Мирал Мамед оглу – полковник

Гасанов Талех Рафиг оглу – полковник

Гусейнов Агали Алиакбер оглу – полковник

Самедов Фархад Нариман оглу – полковник

Самедов Хикмет Васиф оглу – полковник

Алигюлов Эльчин Велиага оглу – полковник медицинской службы

Алиев Сергей Владимирович – полковник-лейтенант

Гаджиев Хикмет Мехи оглу – полковник-лейтенант

Наджафов Пейман Мехман оглу – полковник-лейтенант

Гусейнов Сулейман Гасан оглу – майор

Гулиев Адыгезал Самед оглу – майор

Гулиев Рустам Алигусейн оглу – майор

Алекберов Алекбер Надим оглу – капитан

Гадиров Илькин Намиг оглу – капитан

медалью «За отличие на государственной службе»

Бабаева Хусния Васиф гызы

Багирова Севиндж Фарман гызы

медалью «За отличие на службе в органах по чрезвычайным ситуациям» 3-й степени

Алиев Мубариз Али оглу – полковник внутренней службы

Джебраилов Заур Сулейман оглу – майор внутренней службы

Алискендеров Заур Рамизович – майор внутренней службы

Исмаилов Исмаил Саттар оглу – майор внутренней службы

Гулиев Садиг Натиг оглу – капитан внутренней службы

Агаев Эльнур Чингиз оглу – старший сержант внутренней службы

Алиев Джаннат Сабир оглу – старший сержант внутренней службы

Искендеров Исрафил Саттар оглу – старший сержант внутренней службы

Мирзоев Низами Ягуб оглу – старший сержант внутренней службы

Улубеков Вюсал Иззет оглу – старший сержант внутренней службы.