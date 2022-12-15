Глава МИД Азербайджана встретился с генсеком Организации тюркских государств (ФОТО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - 15 декабря министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с Генеральным секретарем Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбеком Омуралиевым.

Об этом в четверг сообщили Trend в МИД Азербайджана.

Согласно информации, министр Джейхун Байрамов, поздравивший Кубанычбека Омуралиева с избранием генеральным секретарем ОТГ, пожелал ему успехов в этой ответственной работе и выразил уверенность в том, что он внесет вклад в дальнейшее расширение взаимодействия в рамках организации.

Министр отметил важность встреч на высоком уровне, подчеркнув, что, начиная с Нахчыванского саммита в 2009 году, ОТГ прошла большой путь развития, а сегодня ее значение на международном уровне еще более возросло. В свете процессов, происходящих в мире, организация является важной платформой для эффективной организации борьбы с возникающими новыми вызовами, для реализации новых возможностей в интересах наших народов и государств. Было подчеркнуто, что наша страна придает большое значение сотрудничеству со странами-членами организации, укрепление взаимодействия во всех сферах является одним из главных приоритетов нашей внешней политики.

На встрече глава МИД также рассказал об умышленном уничтожении, разграблении и присвоении азербайджанского культурного наследия Арменией в результате ее агрессии против Азербайджана, длившейся почти 30 лет. Он отметил, что целенаправленное минирование наших территорий за прошедший период является показателем того, что Армения занималась на протяжении многих лет имитацией переговоров.

Генсек ОТГ высоко оценил активную деятельность и поддержку Азербайджана в рамках организации. Он подчеркнул, что новые возможности, которые появятся в регионе с открытием коммуникационных и транспортных узлов, послужат дальнейшему расширению экономического потенциала между государствами-членами ОТГ.

На встрече было с удовлетворением отмечено объявление города Шуша “Культурной столицей тюркского мира” на 2023 год, состоялся обмен мнениями по совместным мероприятиям, которые примет город Шуша.

(Перевод: Нубар Кулузаде)