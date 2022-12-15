МИД Азербайджана провел брифинг для дипкорпуса в связи с последней ситуацией на Лачинской дороге (Дополнено)

БАКУ /Trend/ - 15 декабря в министерстве иностранных дел был проведен брифинг для представителей дипломатического корпуса, аккредитованного в Азербайджане, с участием министра Джейхуна Байрамова.

Как сообщает Trend со ссылкой на МИД Азербайджана, в ходе брифинга министр отметил, что ситуация, которая привела к акции протеста представителей азербайджанского гражданского общества и экологических активистов на дороге Шуша-Лачин в последние дни, до сих пор не урегулирована.

До внимания было доведено, что Азербайджан не ограничивает движение автомобилей по Лачинской дороге, и что движение регулируется прежними правилами. Было отмечено, что протестующие азербайджанцы не намерены препятствовать движению на дороге, а напротив, были готовы облегчить передвижение гражданского транспорта, в частности машин "скорой помощи".

Отметив, что утверждения о том, что нынешняя ситуация может привести к гуманитарному кризису, не соответствуют действительности, министр указал, что азербайджанская сторона всегда готова удовлетворить гуманитарные потребности местных армянских жителей. Джейхун Байрамов также проинформировал о шагах азербайджанской стороны по развитию диалога с местными армянскими жителями, в частности в ходе строительства альтернативной дороги в Лачине и по вопросу использования Сарсангского водохранилища.

Во время брифинга была дана информация о том, что с 3 декабря текущего года группа в составе экспертов соответствующих государственных структур провела переговоры с командованием миротворческого контингента по поводу незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территориях Азербайджана, где временно находится российский миротворческий контингент, и несмотря на достигнутую договоренность, 10 декабря было воспрепятствовано визиту азербайджанских представителей в указанные районы. Было указано, что продолжающаяся акция протеста является результатом справедливого недовольства азербайджанской общественности этими незаконными действиями и что Азербайджан пытается решить вопрос путем диалога.

В ходе своего выступления министр, комментируя дезинформацию о якобы прекращении азербайджанской стороной поставок газа в районы временной дислокации российских миротворцев, проинформировал, что подача газа в указанные районы осуществляется Арменией и что эти районы не интегрированы в систему газоснабжения нашей страны. Кроме того, он указал, что азербайджанская сторона готова к диалогу в направлении содействия устранению этой проблемы

Глава МИД сказал, что Азербайджан последовательно привлекает внимание международного сообщества к необходимости выполнения трехстороннего заявления Арменией, в том числе к грубому нарушению Арменией условий использования Лачинской дороги. Он рассказал о злоупотреблении Лачинской дорогой для незаконных военных действий, переброски мин и незаконных визитов иностранных граждан, а также о серьезных последствиях существующей минной угрозы, что также является грубым нарушением Арменией трехстороннего заявления. Он подчеркнул, что с окончания Отечественной войны 2020 года от разрыва мин пострадали 276 наших граждан, 35 из 46 погибших были мирными жителями.

Министр подчеркнул, что несмотря на предоставление Азербайджаном подробной информации по этим вопросам, реакция МИД некоторых стран была предвзятой, и что это не способствует решению существующих проблем. Было указано, что напротив, это поощряет тех, кто хочет продолжать незаконную эксплуатацию природных ресурсов на суверенных территориях Азербайджана.

Глава МИД также призвал к поддержке шагов Азербайджана по реинтеграции местных армянских жителей.