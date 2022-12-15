Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелу (Дополнено)

БАКУ /Trend/ - 15 декабря в 20:00 подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Гызылджик Зангезурского района, подвергли обстрелу из огнестрельного оружия позиции азербайджанской армии, расположенные в направлении населенного пункта Ахмедли Лачинского района, сообщает в четверг Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

"Кроме этого, 15 декабря в 20:10 позиции нашей армии, расположенные в направлении Агдамского района, были обстреляны членами незаконного армянского вооруженного формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы.

Нашими подразделениями, дислоцированными на указанных направлениях, приняты адекватные меры реагирования", - отметили в министерстве.