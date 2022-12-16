БАКУ /Trend/ - Началось пленарное заседание парламента Азербайджана.

Как сообщает в пятницу Trend, в повестку заседания включены 25 вопросов.

Это следующие вопросы:

1. Законопроект Азербайджанской Республики об утверждении Конвенции ”Об оказании взаимопомощи в консульских вопросах государствам – участникам Организации за демократию и экономическое развитие-ГУАМ".

2. Законопроект "О политических партиях" (третье чтение).

3. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Кодекс об административных проступках (третье чтение).

4. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О дорожном движении" (третье чтение).

5. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики «Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики» в связи с учреждением юбилейной медали Азербайджанской Республики «10-летие Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям (2012-2022) при Президенте Азербайджанской Республики» и медали Азербайджанской Республики «За плодотворное сотрудничество с «ASAN xidmət» (второе чтение).

6. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики ”О таможенном тарифе" (второе чтение).

7. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики ”О валютном регулировании" (второе чтение).

8. Законопроект о внесении изменений в законы Азербайджанской Республики “О банках”, “О почте”, “О личных данных” и Кодекс об административных проступках (второе чтение).

9. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики ”О таможенном тарифе" (второе чтение).

10. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики ”О газоснабжении" (второе чтение).

11. Законопроект о внесении изменений в Миграционный кодекс Азербайджанской Республики и закон Азербайджанской Республики "Об Алятской свободной экономической зоне" (второе чтение).

12. Законопроект о внесении изменений в Административно-процессуальный кодекс Азербайджанской Республики (второе чтение).

13. Законопроект о внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Азербайджанской Республики (второе чтение).

14. Законопроект о внесении изменений в Кодекс Азербайджанской Республики об административных проступках (второе чтение).

15. Законопроект о внесении изменений в Жилищный кодекс Азербайджанской Республики (второе чтение).

16. Законопроект ”О противодействии легализации имущества, приобретенного преступным путем, и финансированию терроризма" (первое чтение).

17. Законопроект "О целевых финансовых санкциях" (первое чтение).

18. Законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс и Кодекс об административных проступках (первое чтение).

19. Законопроект о внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс и Уголовно-процессуальный кодекс Азербайджана (первое чтение).

20. Законопроект о внесении изменений в Жилищный кодекс, в законы Азербайджана “О валютном регулировании”, “О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц”, “О банках”, “Об утверждении Положения о комиссии Азербайджанской Республики по борьбе с коррупцией”, “О страховой деятельности”, “Об инвестиционных фондах”, “О рынке ценных бумаг” и “О безналичных расчетах" (первое чтение).

21. Законопроект о внесении изменений в Таможенный кодекс, в законы Азербайджана “О защите прав потребителей”, “О государственной пошлине”, “О перечне предметов, недопустимых к обращению в гражданском обороте (изъятых из гражданского оборота)”, “О перечне предметов, которые могут принадлежать определенным участникам гражданского оборота и допускаются к обращению на основании специального разрешения (ограниченного гражданского оборота)”, “О ветеринарии”, ”Об охране и эффективном использовании генетических ресурсов культурных растений“ и ”О лицензиях и разрешениях " (первое чтение).

22. Законопроект о внесении изменений в закон "Об электроэнергетике" (первое чтение).

23. Законопроект о внесении изменений в Таможенный кодекс Азербайджанской Республики (первое чтение).

24. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в закон "О таможенном тарифе" (первое чтение).

25. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О трудовых пенсиях" (первое чтение).

(Перевод: Фидан Мустафаева)