БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо королю Бахрейна шейху Хамаду бин Исе Аль Халифе.

"Ваше величество,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ по случаю национального праздника Королевства Бахрейн и передаю наилучшие пожелания.

Уверен, что отношения дружбы и сотрудничества между нашими странами будут и впредь развиваться и расширяться в интересах наших народов.

В этот праздничный день передаю Вам самые добрые пожелания, а дружественному народу Бахрейна желаю постоянного мира и благосостояния", - говорится в письме.