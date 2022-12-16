Парламент Азербайджана принял законопроект "О политических партиях"

БАКУ /Trend/ - 6 декабря на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) обсуждался законопроект “О политических партиях”.

Как сообщает в пятницу Trend, 26 июля этого года Милли Меджлис обратился к зарегистрированным в Азербайджане политическим партиям, с просьбой представить предложения по новому законопроекту.

За прошедший период около 50 политических партий официально представили более 250 предложений. Вместе с тем, были проведены слушания по новому законопроекту.

Отметим, что 24 октября в Милли Меджлисе состоялись общественные слушания по новому законопроекту "О политических партиях" с участием председателей и представителей большинства зарегистрированных политических партий, представленных в парламенте и действующих в Азербайджане. Очередные слушания состоялись 4 ноября, на них руководители и представители политических партий высказали свои предложения и мнения по законопроекту. На основе представленных предложений был разработан новый вариант законопроекта.

После обсуждения законопроект был вынесен на голосование и одобрен в третьем чтении.

(Перевод: Фидан Мустафаева)