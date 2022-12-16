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20 граждан Азербайджана были возвращены из Германии – миграционная служба

Политика Материалы 16 декабря 2022 12:28 (UTC +04:00)
20 граждан Азербайджана были возвращены из Германии – миграционная служба

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БАКУ /Trend/ - 15 декабря в рамках «Соглашения между Азербайджанской Республикой и Европейским Союзом о реадмиссии лиц, проживающих без разрешения» 20 граждан Азербайджана были реадмиссированы (возвращены) в нашу страну из Федеративной Республики Германия.

Об этом сообщили в пятницу Trend в Государственной миграционной службе Азербайджана.

Процесс реадмиссии проходил в рамках правил, установленных Оперативным штабом при Кабинете министров в связи с пандемией.

Отметим, что рабочая группа по реинтеграции, деятельность которой координируется Государственной миграционной службой, реализует соответствующие меры по реинтеграции реадмиссированных граждан Азербайджана в местное общество и решения проблем, с которыми они могут столкнуться.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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