Газ армянам перекрыл сам Варданян – разоблачена очередная ложь

БАКУ /Trend/ - Незаконные армянские соединения в Карабахе продолжают распространять ложную информацию. Как мы сообщали, мирные акции азербайджанцев в зоне временной дислокации российских миротворцев продолжаются уже пятый день.

Пока продолжались мирные акции азербайджанцев, Рубен Варданян и возглавляемые им лица не переставали тиражировать фальшивые новости.

Изначально мирную акцию на дороге Шуша-Лачин хотели представить как "блокаду армян и гуманитарную катастрофу". Однако эти попытки не увенчались успехом. Потому что участники акции заявляли что дорога открыта для гуманитарных целей и не препятствовали движению транспорта обеспечения, принадлежащего российским миротворцам. Одним словом, ложь команды Варданяна была разоблачена.

После, для демонстрации "плачевного" состояния армян Варданян и его клика перекрыл газоснабжение армянскому населению. Но данный данные действия были встречены серьезным недовольством прежде всего самих армян, проживающих в Карабахе. В итоге и этот шаг Варданяна не увенчался "успехом", и газоснабжение было восстановлено.

Затем Варданян сделал нелепое заявление, дескать, "азербайджанская сторона ранее перекрыла газ, а теперь безоговорочно открыла его". Остается отметить, что перекрытие газа на временно подконтрольной миротворцам территории не имеет никакого отношения к Азербайджану, а армяне, проживающие в Карабахе, в очередной раз становятся инструментом в руках таких вот варданянов.

(Перевод: Нубар Кулузаде)