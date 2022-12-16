Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

В Азербайджане устраняется требование о роспуске партий (Дополнено)

Политика Материалы 16 декабря 2022 13:28 (UTC +04:00)

Читайте Trend в

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 13:04)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане устраняется требование, создающее основу для ликвидации политических партий.

Как сообщает в пятницу Trend, данный вопрос нашел отражение в законопроекте” О политических партиях", который был рассмотрен в третьем чтении на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

В первоначальном варианте законопроекта было отражено требование о ликвидации политической партии в случае неучастия в выборах Президента Азербайджана, в парламентских и муниципальных выборах 2 раза подряд (в форме непосредственного участия зарегистрированного кандидата в выборах).

После обсуждения законопроект был вынесен на голосование и одобрен в третьем чтении.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости