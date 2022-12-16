Состоялось очередное заседание мониторинговой группы в штабе российских миротворцев

БАКУ/Trend/ - В штабе российских миротворцев состоялось совещание в составе представителей министерства экономики Азербайджана, министерства экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам недвижимости при министерстве экономики и ЗАО «AzerGold».

Об этом заявил в пятницу глава Мониторинговой группы Масим Мамедов, передает Trend.

На совещании еще раз было отмечено, что в соответствии с представленной дорожной картой должна быть проведена инспекция золоторудного и медно-молибденового месторождений «Гызылбулаг» и «Демирли», и вопросы организации соответствующего мониторинга и работы по инвентаризации должны быть решены.

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