Новые требования к минимальной численности членов партий - Милли Меджлис (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Перед политическими партиями поставят новое требование о минимальной численности зарегистрированных членов.

Как сообщает в пятницу Trend, вопрос об этом нашел отражение в законопроекте ”О политических партиях", который был рассмотрен в третьем чтении на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса(парламент).

Политическая партия, получившая государственную регистрацию до вступления в силу закона "О политических партиях", в течение 180 дней со дня вступления в силу настоящего закона должна принять меры по доведению числа своих членов пяти тысяч (5000), и представить реестр своих членов в орган, установленный соответствующим органом исполнительной власти.

Отмечено, что уполномоченное лицо политической партии по истечении срока (180 дней), установленного статьей 5.9 Закона, не позднее 10 дней должен обратиться в орган, определенный соответствующим органом исполнительной власти в соответствии с законом Азербайджанской Республики "О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц", для государственной регистрации политической партии.

В Апелляционный суд будет подан иск о ликвидации зарегистрированных политических партий, численность членов которых не достигла 5 000 человек в установленный срок.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.

(Перевод: Нубар Кулузаде)