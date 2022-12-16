Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Для управления мопедом в Азербайджане потребуются водительские права (Дополнено)

Политика Материалы 16 декабря 2022 13:51 (UTC +04:00)

Читайте Trend в

Дополнено (первая версия опубликована в 12:19)

БАКУ /Trend/ - Для управления мопедом в Азербайджане будет требоваться наличие водительских прав.

Как сообщает в пятницу Trend, вопрос об этом нашел отражение в предложенном изменении в Закон “О дорожном движении” на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Согласно предложенному изменению, предусмотрено установить требование о государственной регистрации всех транспортных средств с конструктивной максимальной скоростью свыше 50 километров в час и обеспечении их государственным регистрационным знаком.

Кроме того, согласно другому представленному изменению, при изменении цвета транспортного средства предусматривается требование о его государственной регистрации и постановке на учет в течение 10 дней.

После обсуждения изменения в закон были вынесены на голосование и приняты в третьем чтении.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости