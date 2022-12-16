В Азербайджане вводятся новые меры противодействия легализации имущества, приобретенного преступным путем (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане подготовлен новый законопроект ”О противодействии легализации имущества, приобретенного преступным путем, и финансированию терроризма".

Как сообщает в пятницу Trend, законопроект был вынесен на обсуждение на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Представленный законопроект подготовлен на основе рекомендаций Рабочей группы по финансовым мерам (FATF).

Законопроект направлен на создание условий, исключающих возможность легализации имущества, приобретенного преступным путем, и финансирования терроризма, исключающих возможность использования экономической системы страны в незаконных целях, выполнение обязательств, вытекающих из международных договоров, за которые выступает Азербайджанская Республика, а также на защиту интересов государства и общества, регулирует отношения, связанные с осуществлением международного сотрудничества.

В общих положениях законопроекта определяются значения основных понятий, порядок реализации закона в пределах юрисдикции Азербайджанской Республики и за ее пределами, а также случаи применения требований настоящего закона к нефинансовым институтам и специалистам.

Согласно законопроекту определяются следующие направления превентивных мер в сфере противодействия легализации имущества, приобретенного преступным путем, и финансированию терроризма:

Меры по совместимости клиентов;

1. Доверие третьим лицам;

2. Обязательство по хранению информации и документов;

3. Операции с политически влиятельными лицами, их близкими родственниками или лицами, с которыми они состоят в близких отношениях;

4. Новые технологии;

5. Зоны высокого риска;

6. Программа внутреннего контроля.

В соответствии с законопроектом обязанные лица, а также лица, оказывающие аудиторские услуги, представляют в орган финансового мониторинга информацию и документы о следующих подлежащих контролю операциях:

1. Сведения и документы об операциях по обналичиванию или электронному переводу финансовых средств, минимальный предел которых равен сумме, установленной органом финансового мониторинга, или превышает эту сумму;

2. Информация и документы о сделках или попытках совершения таких сделок, независимо от их суммы, при наличии обстоятельств, предусмотренных статьей 11.2 законопроекта;

3. Сведения и документы об операциях, предусмотренных статьей 11.3 законопроекта, независимо от их суммы или наличия оснований для подозрения.

Процедурные правила представления вышеуказанного в орган финансового мониторинга лицами, несущими ответственность, а также лицами, оказывающими аудиторские услуги, также регулируются статьей 11 законопроекта.

В главе 4 законопроекта определяются полномочия, контрольные органы и меры контроля органа финансового мониторинга, в главе 5-внутригосударственное и международное сотрудничество, а в главе 6-заключительные положения.

Заключительные положения определяют освобождение от ответственности, ответственность за нарушение закона и переходные положения.

Согласно переходным положениям, положение (статья 11.1.2), устанавливающее требование о представлении финансовыми учреждениями в орган финансового мониторинга информации и документов по операциям электронного перевода финансовых средств, минимальный порог которых равен сумме, установленной органом финансового мониторинга, или выше этой суммы, вступает в силу через 6 месяцев после установления органом финансового мониторинга минимального порога суммы по данным операциям.

За исключением упомянутого положения, другие статьи данного законопроекта предлагаются к вступлению в силу с 1 февраля 2023 года.

После обсуждения законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

(Перевод: Нубар Кулузаде)