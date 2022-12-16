Замминистра Азербайджана призвал Армению прекратить незаконную деятельность (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Фариз Рзаев в рамках визита в США принял участие в ряде мероприятий и провел встречи в Нью-Йорке.

Как сообщили в пятницу Trend в МИД Азербайджана, 14 декабря Рзаев принял участие в ходе открытых дискуссий в Совете Безопасности ООН на тему "Поддержание международного мира и безопасности: новая ориентация реформированной многосторонности", и выступил с заявлением от Азербайджана.

В своем выступлении он подчеркнул важность выполнения обязательств по суверенитету, территориальной целостности и невмешательству во внутренние дела Азербайджана, которые являются основными принципами для межгосударственных отношений. Рзаев заявил, что безнаказанность за нарушение принципов международного права является одним из основных факторов, ведущих к разрастанию конфликтов.

Заместитель министра подчеркнул, что резолюции ведомства в отношении Азербайджана не исполнялись на протяжении 27 лет. В них было отмечено, что требуется немедленное, полное и безоговорочное прекращение оккупации суверенной территории Азербайджана. Сообщается, что за почти 30 лет сотни тысяч людей были изгнаны со своих земель, их права были проигнорированы, творилась безнаказанность.

В ходе выступления было отмечено, что в сентябре 2020 года в ответ на крупномасштабную вооруженную провокацию Армении Азербайджан был вынужден начать контртеррористическую операцию, в результате которой территория Азербайджана была освобождена от оккупации в соответствии со статьей 51 Устава и соответствующими решениями Совета Безопасности ООН.

Рзаев отметил, что азербайджанская сторона протянула Армении руку после нормализации конфликта. Он призвал Армению прекратить незаконную деятельность, территориальные претензии и сосредоточиться на прямых переговорах по дипломатическому урегулированию.

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