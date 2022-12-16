Президент Ильхам Алиев утвердил соглашение о сотрудничестве между Азербайджаном и Турцией в сфере семеноводства

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал указ об утверждении "Соглашения о сотрудничестве в сфере семеноводства между правительством Азербайджанской Республики и правительством Турецкой Республики".

Как сообщает в пятницу Trend, согласно указу, утверждается "Соглашение о сотрудничестве в сфере семеноводства между правительством Азербайджанской Республики и правительством Турецкой Республики", подписанное 4 ноября 2022 года в городе Баку.

Согласно указу, после вступления в силу соглашения, упомянутого в части 1 настоящего указа, министерство сельского хозяйства Азербайджана должно обеспечить реализацию его положений. Министерство иностранных дел Азербайджана уведомит правительство Турции о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления соглашения в силу.