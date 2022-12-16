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Азербайджан и Турция будут сотрудничать по вопросам семьи, женщин и детей – Указ Президента (Дополнено)

Политика Материалы 16 декабря 2022 17:58 (UTC +04:00)

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Дополнено (первая версия опубликована в 17:28)

БАКУ /Trend/ - 16 декабря Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Указ Об утверждении "Плана действий по протоколу сотрудничества между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Турецкой Республики в области политики по вопросам семьи, женщин и детей", подписанного 4 ноября 2022 года в Стамбуле.

Как сообщает в пятницу Trend, согласно указу, после вступления в силу соглашения, упомянутого в части 1 указа, Министерству сельского хозяйства Азербайджанской Республики поручено обеспечить реализацию его положений.

Министерству иностранных дел Азербайджана поручено направить уведомление правительству Турции о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления соглашения в силу.

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