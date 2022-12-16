Финпомощь будет выделяться и партиям, не представленным в парламенте Азербайджана (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Государство будет выделять финансовую помощь и политпартиям, не представленным в парламенте Азербайджана.

Как сообщает в пятницу Trend, этот вопрос нашел отражение в законопроекте “О политических партиях”, который был рассмотрен в третьем чтении на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент).

В статье законопроекта о государственной финансовой помощи политическим партиям отмечается, что 2,5 процента средств помощи распределяются между политическими партиями, получившими голоса на выборах, но не представленными в парламенте Азербайджана. Верхний предел годовой государственной финансовой помощи, выделяемой политической партии в соответствии со статьями 25.2.4 и 25.2.5 закона, не может более чем в два раза превышать годовые поступления (без учета средств, выделенных в рамках государственной финансовой помощи), указанные в финансовой отчетности, представленной данной партией в соответствии со статьей 27 настоящего закона.

Отметим, что законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.

(Перевод: Нубар Кулузаде)