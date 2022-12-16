По Лачинской дороге в очередной раз беспрепятственно проехали машины снабжения миротворцев (ФОТО/ВИДЕО)

ШУША /Trend/ - В эти минуты машины снабжения российских миротворцев в очередной раз беспрепятственно проехали по Лачинской дороге, сообщает в пятницу командированный в Шушу корреспондент Trend.

Это очевидное доказательство того, что азербайджанские мирные протестующие не блокировали Лачинскую дорогу, как это пытается представить армянская сторона.

Отметим, что ранее армянские СМИ распространили фейковые новости о том, что азербайджанцы якобы перекрыли Лачинскую дорогу и не пропускают машины снабжения.

Напомним, что вчера участниками акции протеста были созданы условия для движения из Лачина в Ханкенди двух грузовых автомобилей марки КАМАЗ и двух легковых автомобилей марки УАЗ Патриот, принадлежащих российскому миротворческому контингенту, и одного бронеавтомобиля «Тигр» в обратном направлении.

Представители неправительственных организаций (НПО) Азербайджана проводят в окрестностях города Шуша, у поста российских миротворцев акцию протеста против их отказа в допуске азербайджанских специалистов на территорию для проведения мониторинга, связанного с ситуацией по незаконной эксплуатации азербайджанских месторождений.

По результатам переговоров, проведенных с командованием российского миротворческого контингента 3 и 7 декабря 2022 года, группа специалистов министерства экономики, министерства экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам имущества при министерстве экономики Азербайджана и ЗАО «AzerGold» 10 декабря собиралась приступить к предварительному мониторингу в связи с ситуацией по незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых, а также возникающих экологических и других последствий этого на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент. Планировались инспекция месторождений полезных ископаемых, в частности золоторудного месторождения Гызылбулаг и медно-молибденового месторождения Демирли, мониторинг по различным направлениям, организация кадастрового учета имущества, оценка потенциального ущерба и рисков для окружающей среды, источников подземных и поверхностных вод. Однако, несмотря на прибытие группы на территории проведения мониторинга в сопровождении российских миротворцев, она столкнулась с провокациями в обоих направлениях. Таким образом, намеченные первоначальный осмотр и мониторинг не состоялись из-за того, что российские миротворцы не только не создали необходимых для этого условий, но и участвовали в умышленном нарушении данного процесса.