Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелу (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - 16 декабря с 17:20 до 18:15 подразделения ВС Армении с позиций, расположенных в направлении населенных пунктов Готурбулаг Чемберекского района и Юхары Шорджа Басаркечарского района периодически подвергали обстрелу из стрелкового оружия различного калибра позиции азербайджанской армии, расположенные в направлении населенных пунктов Гёйелли Гедабекского района и Зейлик Кяльбаджарского района.

Об этом сообщили в пятницу Trend в министерстве обороны Азербайджана.

Кроме того, 16 декабря с 16:05 до 18:00 членами незаконного армянского вооруженного отряда на территории Азербайджана, где временно дислоцируются российские миротворцы, обстреливались позиции нашей армии в направлении Ходжавендского района.

Азербайджанскими подразделениями, расположенными в указанных направлениях, были приняты адекватные ответные меры.

(Перевод: Нубар Кулузаде)