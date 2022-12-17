Начальник Генштаба ВС Азербайджана проверил боеготовность ряда воинских частей (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба Азербайджанской Армии генерал-полковник Керим Велиев посетил бригады коммандос и другие воинские части в целях внезапной проверки боеготовности подразделений, сообщает в субботу Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

Начальник Генерального штаба проверил совершенствование практических навыков командиров в принятии решений и применении сил, боевую готовность подразделений, организацию и несение боевого дежурства.

Начальник Генерального штаба поручил в процессе повышения уровня боевой подготовки уделить основное внимание планомерному и систематическому проведению занятий и учений, обеспечению боевой слаженности органов управления, объединений и соединений, индивидуальной подготовке военнослужащих, точности и своевременности выполнения задач боевыми составами.

Коснувшись повышения интенсивности и качества учений и занятий, первый заместитель министра обороны дал указание проводить их в обстановке, соответствующей условиям реального боя, с учетом опыта, обретенного в ходе Отечественной войны Азербайджана, а также последних операций, особенно боестолкновений, произошедших в сентябре нынешнего года.

Говоря о реформах в области армейского строительства, проводимых под руководством Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, генерал-полковник К.Велиев отметил, что благодаря мерам, принятым в послевоенный период, значительно возросли оперативные и боевые возможности Азербайджанской Армии.

Доведя до личного состава поручения министра обороны, начальник Генерального штаба поставил перед соответствующими должностными лицами задачи по их выполнению.

(Перевод: Фидан Мустафаева)