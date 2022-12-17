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Начальник Генштаба ВС Азербайджана проверил боеготовность ряда воинских частей (ФОТО)

Политика Материалы 17 декабря 2022 13:35 (UTC +04:00)
Начальник Генштаба ВС Азербайджана проверил боеготовность ряда воинских частей (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - Первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба Азербайджанской Армии генерал-полковник Керим Велиев посетил бригады коммандос и другие воинские части в целях внезапной проверки боеготовности подразделений, сообщает в субботу Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

Начальник Генерального штаба проверил совершенствование практических навыков командиров в принятии решений и применении сил, боевую готовность подразделений, организацию и несение боевого дежурства.

Начальник Генерального штаба поручил в процессе повышения уровня боевой подготовки уделить основное внимание планомерному и систематическому проведению занятий и учений, обеспечению боевой слаженности органов управления, объединений и соединений, индивидуальной подготовке военнослужащих, точности и своевременности выполнения задач боевыми составами.

Коснувшись повышения интенсивности и качества учений и занятий, первый заместитель министра обороны дал указание проводить их в обстановке, соответствующей условиям реального боя, с учетом опыта, обретенного в ходе Отечественной войны Азербайджана, а также последних операций, особенно боестолкновений, произошедших в сентябре нынешнего года.

Говоря о реформах в области армейского строительства, проводимых под руководством Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, генерал-полковник К.Велиев отметил, что благодаря мерам, принятым в послевоенный период, значительно возросли оперативные и боевые возможности Азербайджанской Армии.

Доведя до личного состава поручения министра обороны, начальник Генерального штаба поставил перед соответствующими должностными лицами задачи по их выполнению.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

Начальник Генштаба ВС Азербайджана проверил боеготовность ряда воинских частей (ФОТО)
Начальник Генштаба ВС Азербайджана проверил боеготовность ряда воинских частей (ФОТО)
Начальник Генштаба ВС Азербайджана проверил боеготовность ряда воинских частей (ФОТО)
Начальник Генштаба ВС Азербайджана проверил боеготовность ряда воинских частей (ФОТО)
Начальник Генштаба ВС Азербайджана проверил боеготовность ряда воинских частей (ФОТО)
Начальник Генштаба ВС Азербайджана проверил боеготовность ряда воинских частей (ФОТО)
Начальник Генштаба ВС Азербайджана проверил боеготовность ряда воинских частей (ФОТО)
Начальник Генштаба ВС Азербайджана проверил боеготовность ряда воинских частей (ФОТО)
Начальник Генштаба ВС Азербайджана проверил боеготовность ряда воинских частей (ФОТО)
Начальник Генштаба ВС Азербайджана проверил боеготовность ряда воинских частей (ФОТО)
Начальник Генштаба ВС Азербайджана проверил боеготовность ряда воинских частей (ФОТО)
Начальник Генштаба ВС Азербайджана проверил боеготовность ряда воинских частей (ФОТО)
Начальник Генштаба ВС Азербайджана проверил боеготовность ряда воинских частей (ФОТО)
Начальник Генштаба ВС Азербайджана проверил боеготовность ряда воинских частей (ФОТО)
Начальник Генштаба ВС Азербайджана проверил боеготовность ряда воинских частей (ФОТО)
Начальник Генштаба ВС Азербайджана проверил боеготовность ряда воинских частей (ФОТО)
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