Замминистра иностранных дел встретился с президентом 77-й сессии Генассамблеи ООН (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Фариз Рзаев в рамках визита в Нью-Йорк встретился с президентом 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Чабой Кёрёши.

Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на МИД Азербайджана, на встрече состоялся обмен мнениями о деятельности Азербайджана в рамках ООН, сотрудничестве со специализированными структурами ООН, направлениях дальнейшей деятельности и других вопросах, стоящих на повестке дня.

Заместитель министра проинформировал Президента генассамблеи о последней ситуации в регионе, в том числе о восстановительных и строительных работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях, минных угрозах, а также о шагах, предпринимаемых Азербайджаном для нормализации отношений с Арменией. Он отметил, что, несмотря на провокации Армении, Азербайджан продолжит усилия по всем важным направлениям для обеспечения мира и стабильности в регионе.

Кёрёши отметил, что Азербайджан является одной из самых активных стран-членов ООН, и оценил успешное осуществление председательства Азербайджана в Движении неприсоединения. Он отметил, что высоко ценит глобально значимые инициативы, выдвинутые Азербайджаном против пандемии COVID-19.

Стороны также обсудили другие вопросы, представляющие взаимный интерес, стоящие в повестке дня ООН.

(Перевод: Фидан Мустафаева)