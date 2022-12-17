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Завершился рабочий визит Президента Ильхама Алиева в Румынию
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17 декабря 2022 16:36 (UTC +04:00)
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БАКУ /Trend/ - 17 декабря завершился рабочий визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Румынию.
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