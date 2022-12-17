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Посол Украины поблагодарил Азербайджан (ФОТО)

Политика Материалы 17 декабря 2022 17:39 (UTC +04:00)
Посол Украины поблагодарил Азербайджан (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - Первая партия промышленных трансформаторов и электрогенераторов из Азербайджана уже достигла Украины и направлена в районы, наиболее пострадавшие от российских авиаударов.

Как сообщает в субботу Trend, об этом написал на своей странице в Facebook посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский.

Он отметил, что эта помощь сейчас чрезвычайно важна, поскольку гражданское население Украины и важные объекты инфраструктуры постоянно подвергаются обстрелам.

"Выражаем искреннюю благодарность руководству и народу дружественного Азербайджана за поддержку и помощь. Да Здравствует Украина, Да Здравствует Азербайджан!",- говорится в публикации.

Отметим, что сегодня часть очередной гуманитарной помощи, направленной Азербайджаном, достигла Украины.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

Посол Украины поблагодарил Азербайджан (ФОТО)
Посол Украины поблагодарил Азербайджан (ФОТО)
Посол Украины поблагодарил Азербайджан (ФОТО)
Посол Украины поблагодарил Азербайджан (ФОТО)
Посол Украины поблагодарил Азербайджан (ФОТО)
Посол Украины поблагодарил Азербайджан (ФОТО)
Посол Украины поблагодарил Азербайджан (ФОТО)
Посол Украины поблагодарил Азербайджан (ФОТО)
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